Germania, Özil si rifiuta di incontrare Löw

Secondo quanto riportato oggi dalla Bild, Joachim Löw, presente a Londra per i "The Best FIFA Football Awards", ne ha approfittato per visitare, assieme al team manager della Nazionale tedesca Oliver Bierhoff, le strutture dell'Arsenal e per parlare con i calciatori tedeschi dei Gunners. Tuttavia, Mesut Özil si è rifiutato di incontrare il commissario tecnico della Germania. Il trequartista, ricordiamo, ha lasciato la Nazionale sbattendo la porta a seguito delle polemiche legate alla foto con il presidente turco Recep Erdogan. "Volevamo parlare con Ozil, ma dobbiamo accettare la sua decisione, per adesso non intende incontrarci" ha dichiarato Bierhoff.