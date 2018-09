Germania, Reus: "Abbiamo controllato i campioni del Mondo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sfida contro la Francia, il talento tedesco Marco Reus al sito ufficiale della nazionale ha parlato dello 0-0 arrivato all'Allianz Arena: "Tutto sommato, è stato un risultato positivo. Abbiamo sicuramente giocato una gara decente. Durante tutta la gara ho sentito che avevamo il controllo della squadra francese perché ci sostenevamo a vicenda come squadra. Non possiamo dimenticare che stavamo giocando contro i campioni del mondo. Abbiamo combattuto duramente per 90 minuti ed eravamo vivaci".