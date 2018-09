Germania, Sané lascia il ritiro per "motivi personali"

© foto di Imago Sportfotodienst

Leroy Sané ha lasciato il ritiro della Germania per "motivi personali" dopo una discussione con il commissario tecnico Joachim Low e non sarà così disponibile per l'amichevole in programma domenica contro il Perù. A confermare la notizia la Federcalcio tedesca con un tweet. Sané, 22 anni, ha giocato gli ultimi 7 minuti della partita contro la Francia mentre non era stato inserito nella lista dei 23 del ct per gli ultimi Mondiali.