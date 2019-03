© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La rinnovata Germania di Joachim Low sfida in amichevole questa sera la Serbia di Mladen Krstajic. I tedeschi di fatto ripartono con un nuovo ciclo dopo il flop ai Mondiali di Russia 2018 e la retrocessione subita in Nations League, mentre i serbi vengono da 6 risultati utili consecutivi con 4 vittorie e 2 pareggi. Per entrambe le Nazionali la partita rappresenta un test prima di cominciare i rispettivi cammini nelle qualificazioni a Euro 2020. Nella Serbia tanta serie A dal 1', con la presenza di Milenkovic (Fiorentina), Milinkovic-Savic (Lazio) e Lazovic (Genoa). Queste le formazioni ufficiali pronte a scendere in campo

alla Volkswagen Arena di Wolfsburg:

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Sule, Klostermann; Halstenberg, Gundogan; Sané, Havertz, Brandt; Werner. All. Low

Serbia (4-3-3): Dmitrovic; Bogosavac, Milenkovic, Spajic, Rukavina; Milinkovic-Savic, Gacinovic, Maksimovic; Lazovic, Jovic, Ljajic. All. Krstajic