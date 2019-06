© foto di www.imagephotoagency.it

Il c.t. della Germania Under 21 Stefan Kuntz ha analizzato il k.o. nella finale dell'Europeo contro la Spagna ai microfoni di Rai Sport: "Nel primo tempo non ci abbiamo capito molto, all'intervallo abbiamo parlato e abbiamo cambiato qualcosa. Poi però abbiamo subito il secondo gol nel nostro miglior momento, faccio comunque i complimenti ai ragazzi per aver lottato e per aver provato a riaprire la partita. Se la rigiocherei con Sané e Werner? Non voglio parlare di chi non c'era, sono orgoglioso dei miei ragazzi e voglio fare i complimenti alla Spagna".