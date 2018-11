Germania, Werner: "Ora due gare emozionanti. Bello giocare a Lipsia"

Timo Werner, attaccante del Lipsia e della Germania, ha parlato in vista delle prossime sfide della Nazionale tedesca: "Con Russia e Olanda saranno due belle partite, mi auguro che soprattutto quella con la Russia possa darci la spinta giusta in vista di lunedì. Per me è una bella notizia giocare a Lipsia la prima partita, sarà speciale. Non vedo l'ora di esibirmi davanti ai miei tifosi".