Gerrard conquista tutti in panchina: è lui "the next big thing"

Il Liverpool Echo traccia un profilo di Steven Gerrard come allenatore. La leggenda di casa Reds, ora guida tecnica dei Glasgow Rangers che hanno perso 1-0 l'ultima gara contro i Celtic Glasgow nell'Old Firm, è comunque definita "the next big thing in management". Ovvero un predestinato, uno che farà grandissime cose. "E' impressionante, ha fatto grandi cose in poche settimane", dice la punta nordirlandese Kyle Lafferty che prosegue. "Ogni risposta al posto giusto, ogni mossa mai sbagliata. Allenamenti duri, in campo tutti rispondono sempre. Avrà un futuro da grandissimo".