Gerrard: "In questo momento Salah è il miglior giocatore del pianeta"

Stevan Gerrard ne è sicuro: Mohamed Salah è in questo momento il calciatore più forte del pianeta. Queste le considerazioni dell'ex capitano del Liverpool il giorno dopo il 5-2 rifilato alla Roma: "È difficile paragonarlo a Ronaldo e Messi, perché loro hanno giocato così per tanto tempo e sono stati costanti di anno in anno. Ma senza ombra di dubbio è attualmente il miglior giocatore del pianeta", ha detto.