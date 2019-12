Il ds dei Rangers, Ross Wilson, ha commentato con grande entusiasmo il rinnovo fino al 2024 di mister Steven Gerrard: "Fin da quando sono arrivato qui ho apprezzato molto il rapporto di lavoro con Gerrard e il suo staff. Sono felice che abbiamo potuto trovare un accordo per il rinnovo in tempi così brevi, cosa che dimostra bene la grande implicazione di Gerrard col nostro club. Non vedo l'ora di continuare questo cammino insieme, con l'obiettivo di portare i Rangers in alto su tutti i fronti". Lo riporta il sito ufficiale della società scozzese.