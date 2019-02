© foto di Alberto Fornasari

Getafe clamorosamente quarto in classifica in Liga. Trascinato dalle reti di Mata e Molina, a segno entrambi anche oggi nel 2-1 al Rayo Vallecano, ma anche dalle giocate e la corsa infinita di Vitorino Antunes. Proprio l'ex terzino della Roma, intervistato da beIN Sport, ha parlato così a fine partita: "Abbiamo bisogno di altri punti per conquistare la salvezza. È quello il nostro grande obiettivo, non appena lo avremo raggiunto potremo iniziare a pensare a qualcosa in più".