© foto di Alterphotos/Image Sport

"Abbiamo avuto delle occasioni, ma sfortunatamente abbiamo subito un gol molto infantile". Un Pepe Bordalas davvero parecchio seccato quello intervenuto nel post-gara di Getafe-Barcellona, e che ha visto i suoi uscire sconfitti per 0-2: "Abbiamo regalato un gol, con ter Stegen che ha rinviato e il nostro portiere che stando fermo ha fatto sì che Suarez ne approfittasse. Se è stata una occasione persa? Sì - riporta AS -, ogni sconfitta lo è. L'arbitro? Ci è stato molto addosso, non penalizzando però il Barcellona".