Deluso dal risultato, ma soddisfatto della prestazione il tecnico del Getafe Pepe Bordalas. A dispetto dello 0-3 rimediato nel derby con il Real Madrid, il tecnico degli Azulones ha così commentato la sconfitta interna del Coliseum Alfonso Perez: "Il copione si è ripetuto. Abbiamo giocato un magnifico primo tempo, andando sotto per 1-0 in una azione sfortunata, un errore. Avevamo la gara sotto controllo, è stato un peccato. Siamo stati in grado di creare occasioni per il pari nel secondo tempo - assicura l'allenatore spagnolo, come riportato da Marca -. Il migliore del Real è stato Courtois, e ciò la dice lunga su quanto fatto da noi. Per gioco, occasioni e atteggiamento meritavamo di più".