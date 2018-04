Getafe, Bordalás: "Meritavamo la vittoria contro un grande Betis"

Risultato finale Getafe-Betis 0-1

Una risultato che sa di beffa quello del Getafe, battuto in casa per 0-1 dal Betis Siviglia: un rigore fallito e due pali condannano la squadra di Bordalás alla sconfitta nonostante una prestazione maiuscola; l'Europa League adesso è più lontana. "Siamo delusi perché meritavamo di vincere la partita contro una grande squadra" ha esordito l'allenatore degli "Azulones". "Non si possono fallire 4 chiare occasioni da gol, ma siamo una squadra con una grande personalità e lo abbiamo dimostrato. Non abbiamo nessuna intenzione di mollare, c'è ancora da giocare per rimanere nella parte sinistra della classifica. Portillo? Era deluso dopo il rigore fallito e ho deciso di cambiarlo" ha dichiarato l'allenatore in conferenza stampa.