Getafe, colpo Harper dal Malaga: firmerà per cinque stagioni

Colpo in entrata per il Getafe. Il club spagnolo, come riportato da Marca, nei prossimi giorni annuncerà l’ingaggio dello scozzese Jack Harper. L’attaccante scozzese, 23 anni, arriverà dal Malaga per un milione e mezzo di euro e firmerà un contratto per le prossime cinque stagioni.