Getafe, Cristoforo: "Felice di essere tornato in Liga, buona opportunità"

© foto di Giacomo Morini

Sebastian Cristoforo, centrocampista che nei giorni scorsi ha lasciato la Fiorentina per trasferirsi al Getafe, ha parlato in conferenza stampa: "Sono dove volevo essere. Il campionato spagnolo mi è sempre piaciuto e sono felice di essere tornato. Il caso ha voluto che la prima partita sia contro il Siviglia, ma io darò sempre il massimo e il mio obiettivo è giocare sempre. Farò ciò che mi chiede il tecnico, voglio solo giocare e migliorare. Per quello che ho visto la squadra è concentrata e ha ben chiaro il proprio obiettivo. Il Getafe è una squadra importante che ha fatto una grande stagione lo scorso anno e in cui io posso crescere. Per me è una buona opportunità".