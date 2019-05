© foto di Alterphotos/Image Sport

Trentasette anni e ancora tanta voglia di giocare. Jorge Molina ha sfiorato la qualificazione alla Champions League con il Getafe, ora ha intenzione di andare avanti per giocare l'Europa League. L'attaccante ex Betis, autore di 14 gol nella Liga appena conclusa, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. L'edizione online di Marca fa sapere che la dirigenza del club incontrerà l'entourage dell'ex Betis, arrivato nel 2016 quando la formazione madrilena era in Segunda Division, deciso ad andare avanti per esordire nella competizione continentale.

Record. Molina ha tagliato un piccolo traguardo grazie alla rete siglata al Girona lo scorso 5 maggio, risultando il 37enne più produttivo dopo Ferenc Puskás. Nel campionato 1963-1964, l'ex stella del Real Madrid riuscì a siglare 21 gol nella Liga quando aveva la stessa età della punta del Getafe. Che, solo adesso, si affaccia all'Europa con la voglia di un ragazzino.