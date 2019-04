Getafe, i top club su Djené: Arsenal-Barça defilati, è il turno dell'Atletico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' stato accostato anche al Barcellona, ma adesso l'Atletico Madrid ha messo la freccia per arrivare a Dakonam Ortega Djené (21). Il difensore togolese del Getafe, secondo quanto riportato da Cadena Ser, potrebbe approdare in biancorosso durante i prossimi mesi.

Un anno fa l'Arsenal ha avuto l'occasione di portarlo all'Emirates Stadium per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro, ora in estate l'Atletico Madrid può acquistarlo esercitando la clausola rescissoria fissata a 40 milioni di euro. Il Getafe, infatti, vista l'esplosione del ragazzo non ha assolutamente intenzione di fare sconti.