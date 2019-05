Getafe rivelazione di Liga, Portillo: "Col Barça per la Champions"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Il Getafe è la vera rivelazione del campionato spagnolo. A due giornate dal termine della Liga il club della provincia di Madrid è quarto con 3 punti di vantaggio su Valencia e Siviglia, col sogno Champions che è sempre più vicino. Delle ambizioni del club ne ha parlato, in conferenza stampa, il trequartista Francisco Portillo: "Il club ha effettuato una trasformazione enorme, stiamo lottando per cose che erano impensabili solo pochi mesi fa. Contro il Barça per la Champions? Ci proveremo. Sarà complicato ma quest'anno abbiamo sempre giocato per vincere".