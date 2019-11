Tragedia in Portogallo, dove è stato trovato morto Ricardo Marques Ferreira, parrucchiere di molte star, tra cui Cristiano Ronaldo. L’uomo, originario di Madeira come CR7, è stato trovato morto in una camera d’albergo a Zurigo, riverso in una pozza di sangue e colpito da diverse coltellate. A dare l’allarme è stata la donna delle pulizie, entrata nella camera intorno alle 14 di venerdì. Sulla scena del crimine la polizia non ha ritrovato l’arma del delitto. Secondo quanto riportato da alcuni media sarebbe stato arrestato un sospettato, un brasiliano di 39 anni. L’hair stylist viveva in Svizzera da due anni.