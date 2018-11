Giallo Colonia: ufficiale il ritorno di Modeste. Ma è ancora del Tianjin

© foto di Imago/Image Sport

Il ritorno al Colonia di Anthony Modeste è già diventato un caso. Prima di ufficializzare il trasferimento dello scorso anno al Tianjin Quanjian, il club tedesco aveva voluto inserire una speciale clausola sulla vita del calciatore: in caso di infortuni gravi o addirittura di morte prematura dell'atleta, il Tianjin avrebbe comunque dovuto pagare i 35 milioni di euro pattuiti per il suo cartellino. Adesso, però, l'attaccante francese è tornato in Germania e non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro. Un ritorno già annunciato in pompa magna dallo stesso Colonia, che stona però col contratto ancora in essere del giocatore con la compagine cinese. Almeno teoricamente, visto che Modeste è al centro di un procedimento di risoluzione che ha coinvolto anche la FIFA. Un vero e proprio giallo, insomma, destinato sicuramente a far discutere ancora a lungo. Intanto, per il classe '88, contratto fino al 2023.