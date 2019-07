© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarà una caldissima estate per Neymar. Il giocatore brasiliano, ormai in rotta con il Paris Saint-Germain, continua a far parlare di sé. L'ex blaugrana aveva rilasciato un'intervista a Uol Esporte in cui svelava novità importanti sul suo futuro. Il tutto sarebbe dovuto andare in onda oggi, ma la scheda video su cui era presente la confessione è stata rubata.

Tutto svanito nel nulla? A quanto pare no, visto che Oh My Goal aveva lasciato acceso le telecamere anche durante l'intervista "incriminata". Ancora non si sa nulla sul futuro del calciatore del PSG, ma ormai la strada sembra essere tracciata da diverso tempo.