Gibilterra vince con l'Armenia: prima vittoria in trasferta in gare ufficiali

Prima vittoria in trasferta per Gibilterra. La piccola squadra guidata da Julio César Ribas infatti ha battuto l'Armenia 1-0 nella gara di Nations League conquistando

così il primo trionfo della sua storia lontano da casa in gare ufficiali. Decisivo il calcio di rigore trasformato al 50' da Roy Chipolina, mentre fino ad ora gli unici due successi conquistati erano arrivati tutti in casa.