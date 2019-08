Giggs avvisa Solskjaer: "Lo United aveva bisogno di altri centrocampisti"

Il commissario tecnico del Galles ed ex leggenda del Manchester United, Ryan Giggs ha criticato il mercato dei Red Devils spiegando che sarebbero serviti almeno un paio di nuovi centrocampisti: "Penso che abbiamo bisogno di un altro paio di centrocampisti. Se Paul Pogba se ne va, parliamo di cambiamento culturale, ma ovviamente hai bisogno di qualità. Potrebbe non piacerti, ma se una domenica Pogba non è in quel centrocampo o la settimana dopo, e abbiamo i centrocampisti che abbiamo, siamo a corto. Questo è il problema".