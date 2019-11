Giocatore a gennaio, allenatore sabato: Rooney, nuova vita al Derby

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' pronta per iniziare la vita da manager per Wayne Rooney al Derby County. Sabato Wazza sarà presente al fianco di Phillip Cocu per la gara contro il QPR. Contratto di diciotto mesi da calciatore-allenatore, potrà scendere in campo solo da gennaio ma dopo l'avventura col DC United, potrà iniziare a guidare i Rams.