Giocatore scaricato via sms dal nuovo tecnico, ecco la storia di Phil Marsh

Si chiama Phil Marsh ed è stato scaricato via sms. L'attaccante inglese è di proprietà del Manchester United ma in questa stagione ha giocato nel Rhyl, club di seconda divisione del Galles che ha deciso di scaricarlo con un sms: "Sono il nuovo manager e dopo aver discusso del bugdet, non ho bisogno di te la prossima stagione", recita il testo del messaggio del nuovo tecnico ma la risposta di Marsh non si è fatta attendere e ha fatto il giro del web: "Ciao Eddie, non sarei rimasto comunque perché in estate torno al Manchester United ma grazie del messaggio. Una chiamata sarebbe stata un pensiero carino!".

Il giocatore alla fine ha deciso di pubblicare la conversazione pubblicamente e ai microfoni della BBC ha raccontato che è la prima volta che riceve questo tipo di trattamento: "Non è la prima volta che mi hanno lasciato andare via da una squadra, ma mai così. E' una questione di decenza, è brutto quando nemmeno alzano il telefono per comunicartelo. Avrei preferito di gran lunga che me l'avessero detto a voce, invece che per messaggio. E' stato uno shock, ed è abbastanza triste in realtà. Ero l'ultimo del gruppo a riceve un messaggio del genere perché hanno fatto copia-incolla cambiando solo il nome di volta in volta, così ho risposto a Eddie. Ma lui non ha risposto a sua volta. Poi ho deciso di pubblicare quella conversazione su Twitter per far vedere a che bassi livelli si può arrivare. Ho sempre rispettato Sir Alex per il modo in cui mi comunicò che dovevo lasciare lo United. Mi disse che era per il bene della mia carriera e mi diede dei buoni consigli. Tutti meritano un po' di decenza".