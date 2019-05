Giornalista nega ad Henderson i festeggiamenti. Tifosi infuriati sui social

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esultanza del Liverpool sotto la Kop al termine della leggendaria rimonta contro il Barcellona e il You'll never walk alone intonato dai tifosi insieme ai giocatori e allo staff di Jurgen Klopp resteranno impressi nella memoria per molto tempo. Una delle scene più iconiche della storia recente del calcio, un'emozione che solo Anfield sa regalare. Un giocatore, però, non potrà raccontare quei momenti, perché non li ha vissuti a causa della classica intervista di fine partita.

Critiche e insulti - Jordan Henderson, il capitano dei Reds, è stato infatti bloccato a centrocampo dal giornalista di BT Sports, Des Kelly. Una forzatura che non è sfuggita, ovviamente, ai tifosi del Liverpool, che hanno subito preso d'assalto l'emittente televisiva con commenti poco amichevoli, in cui attaccavano la scelta di negare a uno dei protagonisti del 4-0 la possibilità di godersi uno spettacolo unico. Questi alcuni dei messaggi:

"Henderson ha perso un momento unico per raccontare cavolate a un vecchio. Lasciate che i calciatori festeggino".

"Un momento iconico nella storia del calcio e siamo costretti ad ascoltare Henderson che dice Non ci sono parole per descrivere questo momento".

"Des Kelly lascia che Henderson vada a festeggiare".

"Perché Henderson non gli ha detto di andare a quel paese e non è andato a festeggiare con i compagni?"