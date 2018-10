Giovane, economico e sfrontato: il CSKA dei ventenni sorprende l'Europa

© foto di Federico Gaetano

In barba alla mancanza di esperienza. Il CSKA con il suo 24.4 di età media (la più bassa della Champions assieme all'Ajax) ha avuto la meglio della squadra campione d'Europa. Tutto questo nell'anno in cui si è assistiti al cambio pelle, con l'addio del trio difensivo formato dai gemelli Berezutski e da Ignasievich, protagonisti della Coppa UEFA del 2005. È rimasto di quella squadra Igor Akinfeev, ieri sera insuperabile e riabilitato da un Mondiale vissuto da protagonista, dopo le ironie sul suo conto di quattro anni prima. Lui, assieme al Mario Fernandes ammirato proprio a Russia 2018, a Dzagoev e Nababkin hanno preso per mano un gruppo di ragazzini, che già a Plzen hanno sorpreso per aver rimontato due reti di svantaggio: Vlasic, il match winner di ieri sera, ha solo 20 anni, a ispirare il coetaneo Fedor Chalov, punta centrale. 20 anni anche per il centrocampista centrale Akhmetov, preso al Rubin Kazan e per l'esterno sinistro Oblyakov. Ancor più giovane il mediano Bijol, 19 anni. Più "esperta" la difesa, dove compaiono i 22enni Becao e Chernov.

Una linea verde iniziata da qualche anno e che ha portato i suoi frutti: l'anno scorso spendendo appena 500mila euro per rinforzare la squadra è arrivata la qualificazione in Champions League. Alle spese di uno Zenit che ha speso 90 milioni. E che quest'anno ha portato importanti plusvalenze, come quella di Golovin.