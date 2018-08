Girona, ad un passo l'ex attaccante romanista Seydou Doumbia

© foto di Federico Gaetano

Pronta una nuova avventura per Seydou Doumbia, ex attaccante tra le altre della Roma. Attualmente in forza allo Sporting CP l'ivoriano, secondo quanto si apprende da Mundo Deportivo, è ormai in procinto di diventare un nuovo calciatore del Girona, in Liga. Doumbia è già ora in suolo catalano, e tra oggi e domani dovrebbe arrivare l'annuncio del suo trasferimento.