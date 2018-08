Girona, ag. Portu: "Siviglia? Tutto è ancora possibile"

© foto di J.M.Colomo

Il Siviglia sta spingendo per l'acquisto di Cristian Portugués Manzanera, meglio noto come Portu, attaccante del Girona. L'agente del giocatore infatti ha detto: "Abbiamo parlato e non c'è nulla di impossibile, negli ultimi giorni il mercato impazzisce", ha detto. La clausola di Portu è di 20 milioni di euro.