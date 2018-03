Girona, col Levante è 1-1: fallisce l'operazione sorpasso a Montella

© foto di J.M.Colomo

Resta a un passo dall'Europa ma fallisce il sorpasso al Siviglia il Girona delle meraviglie. Il club catalano pareggia infatti in casa 1-1 contro il Levante. Avanti con il centrocampista Granell su assist di Portu, Stuani e compagni si fanno però rimontare da Morales. Il Levante è così settimo, con una gara in più delle altre, a -3 dal Villarreal, -2 dal Siviglia e con un punto in più del Betis. Per il Levante, punto prezioso in ottica salvezza: è quartultimo con il Las Palmas ora a -6.