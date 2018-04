Girona, Machin: "Nonostante il ko abbiamo disputato un'ottima gara"

© foto di J.M.Colomo

Pablo Machin, tecnico del Girona, ha commentato così la sconfitta per 2-0 in casa contro l'Espanyol: "Abbiamo fatto una buona partita e giocato sicuramente meglio dei nostri avversari: tanto possesso palla e buone occasioni, ma non siamo riusciti a sfruttarle. Poi abbiamo preso il primo gol per mancanza di attenzione e sul secondo è stato bravo Moreno".