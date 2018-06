Girona, ora Unzué è il favorito per la panchina: scartata l'ipotesi Michel

© foto di J.M.Colomo

Perso Machin che ha firmato con il Siviglia, ora il Girona è alla ricerca di un nuovo allenatore. Secondo quanto riporta RAC1 il favorito per la panchina del club catalano in questo momento è Juan Carlos Unzué, ex tecnico del Celta Vigo. Nelle ultime ore infatti è stata scartata anche l'ipotesi Michel, tecnico che si era offerto alla dirigenza del Girona ma che non ha convinto.