Girona-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Navas e Asensio titolari

© foto di Imago/Image Sport

Alle 22.15 scenderà in campo il Real Madrid che sarà ospite del Girona. La squadra di Lopetegui si trova già a dover rispondere al Barcellona che ieri ha vinto anche la seconda gara e il tecnico blanco per questa sfida ha dato fiducia a Keylor Navas in porta con Courtois che resta in panchina. Partono dal primo minuto anche Isco e Asensio. Nel Girona coppia d'attacco con Portu e Lozano.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

GIRONA: Bono, Pedro Porro, Bernardo, Juanpe, Muniesa, Timor, Pere Pons, Granell, Borja García, Portu, Lozano.

REAL MADRID: Keylor Navas; Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Isco; Bale, Asensio y Benzema.