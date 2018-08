Girona, Stuani verso Marsiglia: servono i 15mln della clausola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue il giro d'Europa di Cristhian Stuani, attaccante uruguaiano ex Reggina ora in forza al Girona. Il classe '86, che ha giocato anche tra le file di Levante, Racing Santander, Albacete e Middlesbrough, potrebbe adesso approdare in Francia. Il Marsiglia, infatti, lavora per arrivare alla punta che ha giocato gli ultimi due Mondiali con la Celeste. Stuani ha una clausola rescissoria da 15 milioni di euro, cifra che il club francese potrebbe sborsare per assicurarsi il calciatore.