Campione del mondo con la Francia nell'estate del 2018 e riserva di lusso al Chelsea di Maurizio Sarri. Olivier Giroud (32) ha il contratto in scadenza a giugno ma non ne fa un dramma, non escludendo l'addio alla Premier League per tornare in Ligue 1. "Al Chelsea vivo una situazione non semplice da accettare, ho l'impressione che da gennaio non ci sia competizione. So che giocherò solo in Europa League e provo a dare il meglio di me in quella competizione", le parole dell'ex Arsenal che fa riferimento all'arrivo a Londra di Gonzalo Higuain. E allora quale futuro per il classe '86? A parlarne, attraverso l'emittente transalpina RTL, è il diretto interessato: "Non avrei problemi ad accettare una squadra di livello inferiore, con la possibilità di giocare di più. Ritorno in Francia? E' una possibilità, può darsi".