© foto di Imago/Image Sport

Nonostante i numeri raccolti col Chelsea in Europa League (9 reti in 9 gare) e con la maglia della Nazionale francese, il futuro di Olivier Giroud a Londra resta ad oggi tutt'altro che limpido. L'attaccante classe '86, infatti, ha il contratto in scadenza il 30 giugno col Chelsea e in Premier League fatica a trovare spazio: "Potrei restare al Chelsea il prossimo anno, la porta non è chiusa. Se verrà confermato il blocco del mercato allora avranno ancora bisogno di me e mi offriranno qualcosa. I media francesi parlano troppo, vogliono che mi trasferisca al Lione. Se potrò restare al Chelsea sarò felice, ma ho bisogno di giocare di più", ha detto lo stesso giocatore dopo il gol all'Islanda (battuta 4-0).