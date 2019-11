Il Borussia Moenchengladbach, prossimo avversario della Roma in Europa League, deve fare ancora i conti con i tanti infortuni. Il club tedesco ha pubblicato su Twitter l'elenco dei giocatori indisponibili per la sfida contro il Bayer Leverkusen e, quindi, quantomeno in dubbio in vista dei giallorossi: Plea, Raffael, Embolo, Ramy, Johnson, Sippel, Bennetts e Musel.