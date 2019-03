© foto di Imago/Image Sport

Quarta gara senza vittoria per il Borussia M'Gladbach, battuto 5-1 dal Bayern Monaco: "E 'difficile quando sei sotto di un gol contro il Bayern dopo due minuti"; ga ammesso il tecnico Dieter Hecking: "Volevamo controllare il match e dovevamo rischiare, ne abbiamo recuperato uno, dopo l'intervallo volevamo costruire la rimonta sull'1-2, ma poi abbiamo subito un altro gol. Non c'è una spiegazione per i nostri errori, è stata una sconfitta meritata". .