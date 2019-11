Gladbach, Rose: "Guai a sentirci favoriti contro il Wolfsberger"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A pari punti con la Roma, impegnata in Turchia contro il Basaksehir, nel Gruppo J di Europa League c'è il Borussia Moenchengladbach atteso domani dalla sfida in casa del Wolfsberger. "Dispiace non avere Ginter ed Elvedi ma abbiamo una squadra in grado di sopperire a queste assenze - ha spiegato in conferenza stampa il tecnico del club tedesco Marco Rose -. Mi fido dei ragazzi che giocheranno domani. Noi favoriti? Abbiamo visto nel match d'andata quanto ci fa bene avere questo tipo di ruolo (vittoria degli austriaci 4-0, ndr), per questo non ci penso molto. Il mio obiettivo è continuare a lavorare per la qualificazione, portando a casa un risultato positivo nella gara di domani. Quanto influisce il cambio di tecnico del Wolfsberger? In alcun modo. Almeno sulla nostra preparazione alla partita. La squadra è la stessa oramai da molto tempo e quindi sanno bene le proprie qualità e i punti di forza".