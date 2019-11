'Gladbach, Rose: "Il rigore di Roma non c'era ma ora pensiamo a domani"

Fonte: Dal nostro inviato a Monchengladbach

"Il rigore che Collum ci ha concesso nella partita d'andata non c'era - ha dichiarato Marco Rose, tecnico del Borussia Monchengladbach, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Roma in Europa League - La partita d'andata comunque ci è servita da lezione e abbiamo preparato qualcosa di specifico per provare a battere la squadra giallorossa. Dobbiamo confermare le prestazioni delle ultime settimane - ha concluso l'allenatore dei tedeschi - Conosciamo le qualità della Roma, ma noi vogliamo essere protagonisti e padroni del campo e, anche grazie ai nostri tifosi, proveremo a vincere".