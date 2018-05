Glasgow Rangers, le prime parole di Gerrard: "Arrivo in un club storico"

© foto di Image Sport

E' il primo ruolo da manager, quello ai Glasgow Rangers, per Steven Gerrard. Dopo l'esonero di Graeme Murty, la società scozzese ha ufficializzato la bandiera di casa Liverpool come nuovo tecnico. "E' un onore essere il nuovo allenatore dei Rangers: ho un grande rispetto per questo club, la sua storia e la sua tradizione. Non vedo l'ora di iniziare", ha spiegato Steve G.