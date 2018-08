© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kyle Lafferty, attaccante nordirlandese con un passato nel Palermo (stagione 2013-2014), sta per diventare un nuovo giocatore dei Glasgow Rangers (squadra in cui ha militato dal 2008 per quattro stagioni). Visite mediche in corso - secondo Sky Sports UK - con il passaggio dagli Hearts ai Rangers che dovrebbe arrivare già nel corso delle prossime ore (Lafferty potrebbe già essere a disposizione per la sfida di Europa League contro il Suduva in programma domani).