Godin dopo il ko a Dortmund: "Avevamo giocato bene prima del loro gol"

Il capitano dell'Atlético Madrid, Diego Godin, commenta la disfatta contro il Borussia Dortmund: "Il risultato è quello che è, non so dire se è ingiusto ma è così. Abbiamo fatto bene fino a che non hanno sbloccato la partita, poi sul fronte realizzativo non hanno sbagliato un colpo".