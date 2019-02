© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Godin ha siglato il 2-0 dell'Atletico Madrid mercoledì sera al Wanda Metropolitano contro la Juventus, in attesa di salutare i colchoneros a giugno per sposare il progetto dell'Inter. Intanto il difensore uruguaiano è stato eletto calciatore della settimana in Champions League, come comunicato dalla UEFA mediante i propri canali social.