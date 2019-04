© foto di Simone Bernabei

"Gol de Liga" e "Increible". Questi i titoli, rispettivamente, di Mundo Deportivo e Sport, quotidiani spagnoli vicini al Barcellona. Il riferimento è tutto per il 4-4 di ieri sera fra il Villarreal e i balugrana, con Messi e Suarez che hanno agguantato il pareggio con due gol negli ultimi 3 minuti. Un punto importante per il morale, ma soprattutto per la classifica in Liga.