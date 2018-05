Gonçalo Guedes tra Valencia e PSG: "Il mio futuro dopo i Mondiali"

"Deve avere un po' di fortuna questo ragazzo, fermato da tanti infortuni. Ha tante qualità, in Italia nessuno ha visto il vero Pjaca. Farà un grande Mondiale, sarà un protagonista e arriverà al ritiro della Juventus con tanta convinzione e con la giusta motivazione". Queste le parole...

Italia, finalmente l'appeal ritrovato. Napoli, Zapata colpo low cost. Equilibrio in B, punto su Ngoyi...

Juve sempre favorita, ma occhio al gruppone. Roma, ok Garcia: che bravo Benatia!

Rivoluzione Milan, Seedorf ora tocca a te. Fiorentina, Matri è ok. Inter, prendi Osvaldo. Napoli, Capoue...

Mpasinkatu: "Essien-Milan, la scelta migliore per entrambi"

Il podio del mercato: Roma prima, non c'è la Juve. Lazio, ci pensa Reja. Serie B: Spezia e Carpi protagonisti,...

Taarabt stella del Milan, bravo Galliani. Inter, Hernanes e D'Ambrosio per il futuro. Giovani della B:...

Milan, io sto con Seedorf. Atletico Madrid, che squadra: una soddisfazione anche per Berta. Giovedì...

Milan, avanti con Seedorf. Galliani decide il futuro da sè, Sogliano ok con Paolo Maldini. Verona, prendi...

Juve grande in Italia, ma in Europa manca qualcosa: la società e Conte intervengano. Finale Champions,...

Rabbia Balo, Mpasinkatu: "Criticato anche quando non è l'unico"

Roma, Gervinho: "Gara facile? No, noi abbiamo giocato bene"

Gonçalo Guedes parla del suo futuro. Il giocatore è reduce dal prestito al Valencia ma resta di proprietà del Paris Saint-Germain: "In questo momento sono focalizzato nella Nazionale. Credo che si risolverà tutto dopo i Mondiali". Secondo quanto riportato da Super Deporte il Valecia è pronto a formulare un'offerta per riscattare il giocatore.

Va al PSG in uno scambio con Neymar

