Goodbye Ibra, tre trofei coi Red Devils ma niente Premier League

Prima del suo approdo in Premier League, erano in diversi a nutrire dubbi sull'avventura inglese di Zlatan Ibrahimovic, assolutamente smentiti dal rendimento in campo, confermati dai problemi fisici che ne hanno minato la lunghezza e determinato anche l'addio, ufficiale da poche ore. Lo svedese, quando ha potuto vestire la maglia dei Red Devils, ha confermato senza colpo ferire, tutte le sue qualità. 53 presenze totali in competizioni ufficiali e ben 29 reti segnate. Una media da più di un gol ogni due partite e un grande contributo alla causa della squadra di José Mourinho, coronata con la vittoria dell'Europa League (anche se da spettatore visto l'infortunio che lo ha escluso da semifinale e finale). In Premier, campionato che Ibra ha voluto fortemente, ha messo insieme 33 presenze con 17 reti totali, confermando che, nonostante l'età, la classe è tutt'altro che acqua.

Il palmares clamorosamente ricco già prima del suo approdo in Inghilterra, è stato ulteriormente aggiornato con la sopracitata Europa League, con la Community Shield e con la Coppa di Lega Inglese. Da sottolineare come il campionato inglese sia l'unico non vinto da Zlatan, visti i precedenti in Olanda, Italia, Spagna e Francia.

Adesso il campione di Malmo tenterà la fortuna in MLS, lasciando il Vecchio Continente per concludere la carriera nel campionato statunitense con cui aveva già flirtato lungamente prima di approdare all'Old Trafford. Con questo addio, lo svedese saluta anche la possibilità di vincere ciò che ha inseguito e sognato per un'intera carriera, ovvero quella Champions League che con ogni probabilità non disputerà più da qui al momento del suo ritiro.