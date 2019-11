Gouiri, lo stacanovista del pallone: ieri due partite con due Lione diversi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Amine Gouiri, lo stacanovista del pallone. L'attaccante classe 2000 dell'Olympique Lione ieri ha affrontato infatti lo Zenit con due squadre diverse.

Nella partita delle 12, con la formazione giovanile dell'OL, ha giocato un tempo (sostituito al 46') in Youth League perdendo 3-1. Poi, nella sfida dei grandi in programma alle 18:55, è entrato al posto di Andersen all'83' venendo battuto 2-0 insieme ai suoi compagni in Champions League. Due partite contro lo Zenit nel giro di poche ore, dunque, con altrettante sconfitte ma anche la gioia di aver difeso entrambe le maglie del suo club.