Gravina: "C'è tanto entusiasmo. Mancini? Il grande regista"

Barcellona, si ferma Rakitic: 2-3 settimane di stop per il croato

Valdano: "A Mourinho basta vincere per avere ragione"

Serbia-Montenegro 2-1. Promozione a un passo per gli uomini di Krstajić

Valdano: "Ramos si comporta come se avesse inventato il calcio"

Svizzera, Elvedi: "Col Belgio per invertire il trend negativo con le big"

Veron: "Da quando Ferguson ha lasciato lo United non trova la strada"

PSG, Tuchel vuole De Jong. Folta concorrenza per l'olandese

Belgio, Lukaku non recupera. L'attaccante salta anche la Svizzera

Nations League - Romania-Lituania, le formazioni ufficiali: 4-2-3-1 per entrambe

Nations League: colpo Svezia in Turchia. Bene Azerbaigian e Kosovo

Liverpool, van Dijk: "Ramos il miglior difensore? A me piace più Varane"

Croazia, Dalic: "Parlerò in privato con Lovren ma resta in squadra"

Man Utd, Mou a lavoro per riportare Depay all'Old Trafford: c'è una clausola

Barcellona, il rinnovo di Munir in stand-by: non c'è accordo sulle cifre

Ha parlato così Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ai microfoni di Rai Sport prima della sfida di San Siro tra l'Italia ed il Portogallo. "C'è molto entusiasmo, c'è tanta voglia di riemergere. Il pubblico è straordinario, dobbiamo crescere e dobbiamo dare ai nostri tifosi una nuova storia da raccontare. Mancini è il grande regista di questa storia, tutti insieme con il supporto e la pazienza di tutti gli italiani. Soltanto puntando sui giovani possiamo disegnare un grande progetto sportivo. E' chiaro che la Federazione ci tiene e non possiamo creare i presupposti per una nuova negatività".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy