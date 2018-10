Grecia, AEK penalizzato. Tre punti persi e due gare a porte chiuse

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Penalizzazione di tre punti all'AEK a seguito delle interperanze dei tifosi nel corso del derby contro l'Olympiacos domenica scorsa. Inoltre, i campioni di Grecia giocheranno i prossimi due incontri casalinghi a porte chiuse. La squadra è attualmente terza in classifica a tre punti da PAOK e Atromitos e ricorrerà in appello per ribaltare la sentenza.